Ankunft noch heute! So wird Cristiano Ronaldo in Saud-Arabien präsentiert

Cristiano Ronaldo wird in Kürze in Saudi-Arabien ankommen. Der Superstar soll vor zehntausenden Menschen vorgestellt werden.

Die Ankunft von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien ist nur noch eine Frage von Stunden!

Der Superstar wird noch am Montag in Riad erwartet, schreibt unter anderem die spanische Sportzeitung Marca. Ein saudi-arabisches Portal nennt sogar eine Uhrzeit: Um 23 Uhr Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) soll der portugiesische Nationalspieler in der Hauptstadt seiner neuen Wahlheimat landen. (Der Ronaldo-Effekt ist sofort sichtbar)