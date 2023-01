Dritter Anlauf für Mühlöcker

Das größte wöchentliche High Roller Event der Welt beim Online-Pokeranbieter GGPoker geht in die nächste Runde, diesmal wird der erste Champion im Jahr 2023 gesucht. Mit dabei sind wieder einige der üblichen Verdächtigen, aber auch ein paar unbeschriebene Blätter.

Am Neujahrstag wurden beim $10.300 Super Million$ 133 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.330.000 verbucht. Auf den Sieger, der wie gewohnt am Dienstagabend ermittelt wird, warten $289.015 Prämie.