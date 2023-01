Premier League: "Die beste Form seiner Karriere" - England liegt Arsenal-Star Martin Odegaard zu Füßen

Nach seiner Gala gegen Brighton & Hove Albion am Samstagabend ist Martin Odegaard mal wieder in aller Munde. Die Presse und eine Trainer-Legende sind begeistert.

Obwohl der 24-Jährige seit mittlerweile fast zehn Jahren als Riesentalent tituliert wird, erwies sich das vergangene Kalenderjahr als absoluter Durchbruch in die Weltspitze für den Norweger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Mit seiner Gala-Vorstellung beim 4:2-Erfolg gegen Brighton & Hove Albion am letzten Tag des Kalenderjahres 2022 versetzte der Mittelfeldspieler Fans bereits Stunden vor dem Jahreswechsel in Feierlaune. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Odegaard mit dem „Pass der Saison“

Nachdem Odegaard das Leder in der 39. Minute punktgenau zur 2:0-Führung im Kasten der Seagulls versenkt hatte, bereitete er den letzten Treffer von Gabriel Martinelli per Weltklasse-Pass vor und sorgte damit für Aufruhr im Netz.

Ein Twitter-User kommentierte den Clip des außergewöhnlichen No-Look-Zuspiels mit den Worten: „Dieser Odegaard-Pass... Oh mein Gott.“

Auch die britische Presse zollte dem Norweger anlässlich seines Parade-Auftritts Respekt. So titelte die Daily Mail am Samstagabend: „England liegt Odegaard zu Füßen.“ Und die as schrieb: „Odegaard ist der neue König“ und meinte: „Immer mehr Menschen stellen sich die Frage: Ist Martin Odegaard einer der besten Mittelfeldspieler der Welt?“