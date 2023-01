Fix! Keven Schlotterbeck wird ausgeliehen - neuer Klub in der Bundesliga

Der VfL Bochum stärkt für den Abstiegskampf in der Bundesliga seine Defensive. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck kommt per Leihe vom SC Freiburg.

Der VfL Bochum stärkt für den Abstiegskampf in der Bundesliga seine Defensive. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (25) kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten SC Freiburg, das bestätigten beide Klubs am Montag.