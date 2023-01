NHL: Stützle glänzt mit Doppelpack

Mit einem Doppelpack hat Tim Stützle im deutschen Duell mit John-Jason Peterka in der Eishockey-Profiliga NHL die Ottawa Senators zum Sieg geführt. Beim 3:1-Heimerfolg gegen die Buffalo Sabres erzielte der 20-Jährige nach 47 Sekunden die Führung sowie kurz vor Schluss (59.) den Endstand.

Während Stützle seine Saisontreffer 13 und 14 verbuchte und im fünften Spiel in Folge punktete, blieb Peterka ohne Scorerpunkt. Zudem endete die Erfolgsserie der Sabres nach sechs Siegen nacheinander.

Nico Sturm fand derweil mit den San Jose Sharks beim 5:2 bei den Chicago Blackhawks wieder in die Spur. Zuvor hatten die Kalifornier drei Pleiten in Serie hinnehmen müssen. Nicht zum Einsatz kam Goalie Philipp Grubauer beim 4:1 der Seattle Kraken gegen die New York Islanders. Auch Seattle feierte nach zuvor drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis.