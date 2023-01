Halbzeit-Orakel der Tournee: 18 von 25 kamen durch

Seit der Tournee 1997/98 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen 14 Auflagen verspielten sogar nur drei Springer ihren Vorsprung.

Vierschanzentournee: Deutsche Fans warten seit Hannwald

Letzter deutscher Gesamtführender nach dem Neujahrsspringen war Sven Hannawald 2001/02, zugleich letzter deutscher Sieger in "GAP". Von zehn deutschen Springern, die seit 1992 beim Auftaktwettbewerb in Oberstdorf gesiegt haben, verteidigten nur vier ihre Führung in Garmisch-Partenkirchen erfolgreich, von diesen wiederum gewann nur Hannawald 2002 die Tournee. Jens Weißflog übernahm bei seinem Gesamtsieg 1995/96 in Garmisch-Partenkirchen die Führung. - Die Führenden von Garmisch seit 1997/98 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee: