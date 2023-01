Darts-WM: Halbfinale! Gabriel Clemens macht deutsche Sensation perfekt

Gabriel Clemens schwebt bei der Darts-WM in neue Sphären: Der „German Giant“ wirft den an 1 gesetzten Gerwyn Price raus und träumt vom Titel.

Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally die Sensation geschafft, Ex-Weltmeister Gerwyn Price rausgeworfen und als erster Deutscher der Geschichte das Ticket fürs Halbfinale gelöst. In dieser Form ist auch der WM-Titel für „Gaga“ keine ferne Illusion mehr! ( Darts-WM: So viel Preisgeld wartet auf den Weltmeister )

Darts-WM: Gabriel Clemens träumt jetzt vom Titel

Der 39 Jahre alte Saarländer Clemens überrollte den über weite Strecken neben sich stehenden Price mit 5:1 und trifft nun gleich am Montag in der Runde der letzten Vier auf den Vorjahres-Finalisten „Bully Boy“ Michael Smith - LIVE im TV auf SPORT1. Smith schaltete in der Nachmittags-Session den früheren BDO-Weltmeister Stephen Bunting aus.