WM 2022: Eberl zur DFB-Krise: "Gier ein Stück weit verloren gegangen"

Die deutsche Nationalmannschaft will nach dem WM-Debakel zurück in die Erfolgsspur. Dabei muss das Team laut Max Eberl auf deutsche Tugenden zurückgreifen.

Zudem plädierte der langjährige Manager von Borussia Mönchengladbach für ein Umdenken in der Bewertung von Spielern. "Wir nehmen Jungs zu schnell die Chance sich zu entwickeln, weil sie vielleicht technisch oder taktisch nicht so gut sind, aber dafür als Figur auf dem Platz oder in der Kabine eine herausragende Rolle spielen. Dieses Herz für die Sache sollten wir wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Die deutschen Tugenden wie Robustheit und Behauptungswillen haben wir zuletzt ein Stück wegentwickelt."