Nächster deutscher Norwich-Trainer? David Wagner Kandidat bei Zweitligist

Norwich City sucht einen neuen Cheftrainer, dabei lenkt der Klub den Blick offenbar auch nach Deutschland. Ein in England bekannter Name wird gehandelt.

David Wagner steht offenbar bei den Canaries auf dem Zettel. Der 51-Jährige ist laut The Athletic einer von vier Kandidaten auf die Smith-Nachfolge. Bereits in der kommenden Woche soll der Nachfolger präsentiert werden.

Wagner bereits ein England erfolgreich

Der Deutsche dürfte dabei gleich einen doppelten Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten haben. Wagner hat bereits bewiesen, einen Klub in die Premier League führen zu können. Er stand von 2015 bis 2019 bei Huddersfield Town an der Seitenlinie und schaffte mit dem Klub 2017 den Aufstieg in die erste englische Liga.