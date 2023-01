"Ein Wunder": WWE-Star gewinnt historisches Match

Das Wrestling-Imperium WWE verleiht Shinsuke Nakamura für einen besonderen Kampf in die japanische Heimat. Er besiegt Idol Great Muta in einem von dessen letzten Auftritten.

Für das drittletzte Muta-Match verlieh WWE Shinsuke Nakamura an die Nippon-Liga Pro Wrestling NOAH und ließ ihn den groß inszenierten Hauptkampf der Neujahrsshow in der Tokioter Budokan Hall bestreiten.

Wie erwartet besiegte der 42-Jährige den 18 Jahre älteren Muta (Keiji Muto), der seine Karriere in diesem Jahr beenden wird: Er wendete dabei am Ende dessen eigene Spezialaktion gegen ihn, den Farbnebel „Green Mist“. Es folgte eine gemeinsame Verneigung vor den Fans. ( HINTERGRUND: Darum ist The Great Muta so legendär )

WWE ermöglichte für den Great Muta einen Sensations-Deal

Muta hatte bei seiner Abschiedstour auch schon bei WWE-Rivale All Elite Wrestlin vorbeigeschaut, auch AEW entsendet für Muta in diesem Monat noch zwei Stars nach Japan: Mutas langjähriger Weggefährte Sting und dessen junger Partner Darby Allin bestreiten am 22. Januar ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match an Mutas Seite - beworben als das letzte Match mit dem Muta-Charakter. Am 21. Februar folgt ein finaler Kampf als unmaskierter Keiji Muto.