Wegen Penis-Jubel? Aston Villa will offenbar Weltmeister Martínez loswerden

Weltmeister in bizarren Streit verwickelt

WM-Held Martínez nur auf der Bank

Es waren Aktionen wie diese, die nicht nur bei den Fans für großes Unverständnis sorgten. Auch seinem Trainer Unai Emery und den Klubverantwortlichen von Aston Villa stieß das Verhalten ihres Schlussmannes offenbar übel auf. Prompt fand sich Martínez am Neujahrstag beim 2:0-Sieg bei Tottenham Hotspur auf der Bank wieder, im Tor stand Robin Olsen.

„Vielleicht ist der Trainer nicht so scharf auf ihn, wie die Leute glauben, dass er scharf auf ihn ist“, sagte Ex-Fußballer Jimmy Floyd Hasselbaink bei Sky Sports über die Wertschätzung von Emery für Martínez. Und Graeme Souness meinte: „Ein Weltmeister, der zum Klub zurückkehrt, bedeutet dem Trainer nichts. Es geht darum, was er für ihn tut, was er für Villa tut.“