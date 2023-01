Anzeige

Darts-WM: Ex-Weltmeister raus: Er wäre jetzt Clemens' nächster Gegner Clemens-Gegner? Smith im Halbfinale

Bei Matchdart! Diese Szene besiegelt Buntings Schicksal

SPORT1

Der zweimalige Finalist „Bully Boy“ Michael Smith folgt Dimitri Van den Bergh ins Halbfinale der Darts-WM.

„Bully Boy“ Michael Smith ist Dimitri Van den Bergh ins Halbfinale der Darts-WM gefolgt - und wäre dort der Gegner von Gabriel Clemens. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Der zweimalige WM-Finalist Smith besiegte im zweiten Viertelfinale des Abends „The Bullet“ Stephen Bunting in einem englischen Duell mit 5:3. Um die Chance auf sein zweites Ally-Pally-Endspiel zu wahren, müsste er nun an Gerwyn Price oder dem „German Giant“ Clemens vorbei. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Anzeige

Clemens, als erster Deutscher überhaupt in einem Viertelfinale bei der Darts-WM, trifft dort am Abend auf Nummer 1 Gerwyn Price. SPORT1 Überträgt die Abendsession ab 19.30 Uhr LIVE aus dem Ally Pally in London.

Ex-Weltmeister Bunting verlangt dem Bully Boy viel ab

Bunting - 2014 Weltmeister des früheren PDC-Konkurrenten BDO und wegen seiner gewissen Ähnlichkeit mit „Family-Guy“-Hauptfigur Peter Griffin ein Kultstar der Szene - verlangte Smith viel ab.

Der 37-Jährige hatte einen deutlich besseren Average als Smith (97,16 zu 91,63) und feuerte insgesamt 14 180er ab - Smith nur 6. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Der entscheidende Punkt, in dem Smith jedoch klar überlegen war: Dem „Bully Boy“ gelangen 16 Checkouts in 34 Versuchen (47,06 Prozent), Bunting nur 14 von 58 (24,14). Smith war also deutlich nervenstärker, wenn es darum ging, die Legs und Sätze zu einem erfolgreichen Ende zu bringen.

Angefeuert von einem Ally-Pally-Publikum, das Bunting den Überraschungs-Coup gönnte, hielt dieser den Druck jedoch lange hoch: Nach der 1:0-Satzführung Smiths schlug „The Bullet“ mit einem 160er-Finish zum 3:0 zurück und glich aus.

Auch nach einer 4:1-Satzführung Smiths fing sich Bunting nochmal und verkürzte unter großem Raunen des Publikums auf 3:4. Der letzte Durchgang des Spiels wurde dann jedoch zum Sinnbild der Partie: Bunting verpatzte 11 von 12 Checkouts und musste Smith den Sieg überlassen. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Anzeige

Der 32 Jahre alte Smith, Nummer 4 der Setzliste, ging in diesem Jahr mit dem Rückenwind des lang ersehnten ersten Major-Turniersiegs beim Grand Slam of Darts in die WM. Sein Traum, auch im Ally Pally vom Drama-King zum Helden zu werden, lebt durch den Triumph über Bunting weiter.

Die Viertelfinals der Darts-WM 2023 im Überblick: