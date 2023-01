Darts-WM: Die größten Skandale des Gerwyn Price - Achtung, Gabriel Clemens!

Darts-WM 2023: Price löst Shitstorm aus

Grand Slam of Darts 2018: Rempler und Provokation gegen Gary Anderson

Premier League 2019: Wut-Abgang gegen James Wade

Premier League 2019: Security-Einsatz gegen Daryl Gurney

Price sucht danach seinerseits den Kontakt und das Gespräch mit Gurney, am Ende greift sogar die Security ein und trennt die Streithähne auf der Bühne. Erst danach wird es etwas versöhnlicher, Price nimmt Gurney in den Arm, um ihm etwas ins Ohr zu sagen.

WM 2020: Rempler und Abgang gegen Peter Wright

In der Nacht nach dem Match veröffentlicht Price ein Twitter -Statement, in dem er Wright vorwirft, ihm durch seine Zungen-Provokation die Chance aufs WM-Finale geraubt zu haben.

WM 2022: Fan-Zoff beim Aus gegen Smith

4:3 führt der Titelverteidiger nach Sätzen, hatte bei eigenem Anwurf und 1:1 in den Legs den Finaleinzug schon vor Augen - und legt sich dann mit einem Zuschauer an. Dieser hatte offenbar mehrfach mit Zwischenrufen gestört.

Price ätzt später mit einer eindeutigen Botschaft auf Instagram über den Fan. „Cheats“ schrieb er in seiner Instagram-Story nach dem Match, was so viel wie „Betrüger“ oder „Betrügerei“ bedeutet, postete dazu einfach nur ironisch einen gehobenen Daumen. Klares Signal an den Zuschauer - denn mit Smith hatte sich der „Iceman“ auf der Bühne bestens verstanden.