Darts: Van den Bergh zieht ins WM-Halbfinale ein

Dimitri van den Bergh hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der Darts-WM erreicht. Der 28 Jahre alte Belgier setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem Viertelfinalduell gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:3 durch und spielt am Montag um den Einzug ins Finale. Van den Bergh, der ein Preisgeld von 100.000 Pfund sicher hat, nutzte in einem umkämpften Duell seinen zweiten Matchdart und checkte die Doppel neun.