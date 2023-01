Darts-WM: Irre Nervenschlacht! Dreammaker erstmals im Halbfinale

Dimitri Van den Bergh ringt in einem nervenaufreibenden Duell Jonny Clayton bei der Darts-WM (alle Spiele LIVE bei SPORT1) nieder und macht ein historisches Halbfinale klar.

In einer zerfahrenen Nervenschlacht rang der „Dreammaker“ Jonny Clayton mit 5:3 nieder und wartet jetzt auf den Sieger des Viertelfinals Michael van Gerwen gegen Chris Dobey, das in der Abendsession ausgespielt wird. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Van den Bergh steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der WM und ist dort auch der erste Belgier in der Geschichte. Mit 36 Prozent auf die Doppel war er ein entscheidendes Prozent besser als sein Gegner aus Wales. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Van den Bergh schlägt zweimal zurück

Das sollte sich aber bald ändern - und im 2. Satz ging der Belgier direkt mit 1:0 in Front und rächte sich dank deutlich verbessertem Scoring seinerseits mit einem 3:0-Satzgewinn an Clayton.

Clayton revanchiert sich im engen Schlagabtausch

Denn im direkten Gegenzug war es wieder Van den Bergh, der ein 3:0 nach Hause brauchte und auf 2:2 in den Sätzen stellte. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit )

„Dreammaker“ lässt Chancen liegen

Zum Start in den 5. Satz ließ der „Dreammaker“ dann aber gleich vier Darts zum Break liegen, landete am Ende im Madhouse, der Doppel-1 - und fing sich doch das 0:1 gegen Clayton.

Im letzten Leg allerdings drückte Clayton mächtig auf die Tube, legte mit 140 und 180 los und fuhr die 3:2-Satzführung trotz kurzer Doppel-Schwäche (dreimal an der Doppel-18 vorbei) ein.

Zerfahrene Nervenschlacht - Clayton patzt zu viel

Die Partie blieb aber eine Nervenschlacht, in der sich lange keiner der beiden Stars entscheidend absetzen konnte.

So brauchte Van den Bergh zum 2:1 im 6. Satz vier Darts auf die Doppel, bevor er sich mit dem letzten Pfeil die Führung holte. Erneut musste aber das letzte Leg die Entscheidung bringen - der „Dreammaker“ spielte zum Start 134 und 180 und glich nach Sätzen auf 3:3 aus.

Clayton ließ zum Start in Satz 7 satte fünf Darts auf Doppel aus und schenkte Van den Bergh damit das Break zum 1:0, obwohl der Belgier dafür selbst drei Versuche brauchte.

Auch im 2. Leg versemmelte „The Ferret“ den möglichen Konter an der Doppel-20 vorbei und kassierte das 0:2. Zwei weiterer Fehler auf Doppel-16 und Doppel-8 kosteten den Waliser am Ende auch den Satz - Van den Bergh schnappte trotz zweier Würfe an der Triple-18 vorbei zu und ging auf 4:3 weg.