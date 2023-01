FC Bayern: Giulia Gwinn reagiert auf Gottschalk-Panne bei Wetten Dass

„Thomas Gottschalk hat mir einen neuen Spitznamen verpasst. Wenn mich jetzt jemand foppen will, werde ich Giuliana genannt“, sagte sie der Bild am Sonntag und zeigte sich sehr versöhnlich.

„Im Ernst: Auch wenn die Situation im ersten Moment seltsam war, habe ich es mit Humor genommen. Auch weil der Abend für mich so besonders war: In dieser bekannten Sendung zu sein, ist etwas Großes. Und dazu fand sie in meiner Heimatstadt Friedrichshafen statt. Für mich ist und bleibt Thomas Gottschalk eine TV-Legende.“

Bayern-Star Gwinn freut sich über „Meilenstein“

Endlich habe man es geschafft, "die Euphorie und Aufmerksamkeit von einem großen Turnier auch in den Alltag, also in die Liga, zu bringen", sagte Gwinn, die derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausiert. Während der ersten zehn Spieltage in der Bundesliga strömten bereits mehr Menschen in die Stadien als in der gesamten Rekordsaison 2013/2014. "Wir haben den Frauenfußball auf ein neues Level gehoben", sagte die Außenspielerin von Bayern München und bezeichnete die Zahlen als "Durchbruch".