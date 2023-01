Tour de Ski: Starke Hennig stürmt auf Rang sechs

Hennig hatte sich im Sprint am Samstag einen Rückstand von mehr als einer Minute eingehandelt, machte auf ihrer Paradestrecke im klassischen Stil aber viel Boden gut. Die 26-Jährige überholte unter anderem ihre Teamkolleginnen Laura Gimmler und Sofie Krehl, die am Samstag in den Top Ten gelandet waren. Gimmler kam als Elfte ins Ziel, Krehl löste als 15. das Ticket für die im Februar beginnende WM in Planica.