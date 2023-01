FC Chelsea vor nächstem Millionen-Transfer - folgt ein 100-Millionen-Deal?

Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, steht Benoit Badiashile vor einem Wechsel von der AS Monaco an die Stamford Bridge. Demnach habe sich Chelsea mit den Monegassen auf eine Ablösesumme von rund 38 Millionen Euro geeinigt. Auch der Spieler habe mit den Blues bereits eine Einigung erzielt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)