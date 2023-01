Nicht nur CR7! Al-Nassr plant Transfer-Offensive - das ist der neue Klub von Cristiano Ronaldo

"Ronaldo will nicht akzeptieren, dass seine Zeit vorbei ist"

Selten hat ein Verein über Nacht so viel an Popularität zugelegt!

Am Freitagabend verkündete der saudische Klub Al-Nassr die Verpflichtung von niemand Geringerem als Cristiano Ronaldo. Laut Al-Riyadiah streicht der fünffache Weltfußballer bei seinem neuen Arbeitgeber einen Grundbetrag von 100 Millionen Euro ein, plus weitere 200 Millionen Euro Gehalt für zweieinhalb Jahre.

Selbstredend wirft der Mega-Deal in der Fußballwelt aber viele Fragen auf. Woher nimmt Al-Nassr diese enormen Summen und was will der Portugiese dort erreichen? SPORT1 nimmt den Ronaldo-Klub unter die Lupe.