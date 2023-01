Nach Rassismus-Eklat: Real-Star Vinicius Jr. von LaLiga-Boss zurechtgewiesen

Mit Real Madrid hatte Vinicius Jr. am Freitag in Valladolid einen 2:0-Erfolg gefeiert. Der Offensivspieler teilte im Anschluss auf Instagram Videos, die offenbar rassistische Schmährufe von gegnerischen Fans zeigen. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

In einem Statement schrieb der Real-Star: „Rassisten kommen weiter in die Stadien und schauen sich die größten Klubs in der Welt an und LaLiga tut weiterhin nichts dagegen.“ Es ist bei weitem nicht der erste Eklat, den der Nationalspieler zu spüren bekommt.