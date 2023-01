Klosterhalfen pulverisiert Deutschen Rekord

Die 25-Jährige, die im August in München Europameisterin über 5000 Meter wurde, knackte die Bestmarke im 5-Kilometer-Straßenlauf bei der „Cursa dels Nassos“ in Barcelona.

Siegerin Taye lief in 14:21 Minuten nur zwei Sekunden am eigenen Weltrekord vorbei, den sie am vergangenen Silvester in Barcelona aufgestellt hatte.