Dortmund hielt viel von ihm: BVB-Talent nach halbem Jahr wieder weg?

Valentino Vermeulen sollte bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund eine wichtige Rolle spielen. In seinem ersten Halbjahr spielt er keine Minute - und verlässt den Verein nun wohl wieder.

Der Rechtsverteidiger ist in bisher keinem einzigen Pflichtspiel zum Einsatz gekommen, obwohl man sich bei seiner Verpflichtung viel von ihm versprochen hatte. „Wir haben ihn schon länger beobachtet, er wird eine echte Verstärkung für uns sein“, hatte Borussias Sportlicher Leiter Ingo Preuß damals erklärt.

Wie die Ruhr Nachrichten nun vermelden, wird der 21-Jährige den Klub in Kürze verlassen. Wohl in Richtung seines Ex-Vereins PSV Eindhoven, wo er bei der zweiten Mannschaft vor seinem BVB-Engagement mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Schon zum Dortmund-Kader, der am Montag ins Trainingslager in der Türkei aufbricht, soll Vermeulen nicht mehr gehören, heißt es in dem Bericht.