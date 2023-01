NFL: Historische Chance für Deutschen David Bada

David Bada wird der nächste Deutsche in der NFL! Die Washington Commanders befördert ihren Defensivspieler - der soll jetzt auf die Jagd nach einem Skandal-Profi gehen.

Der deutsche Defensive Tackle in Diensten der Washington Commanders wurde rechtzeitig zum 17. Spieltag in den aktiven Kader berufen und wird damit gegen die Cleveland Browns sein Debüt in der NFL geben. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)