La Liga 2: FC Andorra mischt Spanien auf - Piqué-Klub sogar mit Champions-League-Ambitionen

Barcelona-Ikone Gerard Piqué ist seit vier Jahren am Ruder beim FC Andorra. Inzwischen spielt der Klub in Spaniens zweiter Liga. Damit soll das Ende der Fahnenstange aber noch lange nicht erreicht sein.

Denn in La Liga 2 schickt sich der FC Andorra an, den nächsten Sprung zu machen und ins spanische Oberhaus aufzusteigen. Der Klub ist der einzige des kleinen Staates in den Pyrenäen, der dank einer Ausnahmeregelung am spanischen Ligasystem teilnehmen darf.