Darts-WM 2023: Powerranking zum Viertelfinale mit Clemens, van Gerwen, Price - Wer wird Weltmeister?

Trotz 170er Finish! Van Duijvenbode verzweifelt an MvG

Doch wer schnappt sich am Ende die Sid Waddell Trophy und das Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (ca. 580.000 Euro)? SPORT1 schätzt die Chancen der acht verbliebenen Stars im Powerranking ein.

Platz 8: Chris Dobey (England)

Sein Problem: Im Viertelfinale geht es gegen Topfavorit Michael van Gerwen. Von zwölf Duellen mit dem Niederländer hat Dobey nur zwei gewonnen, allerdings das bislang letzte bei den European Championships im Oktober 2022 (6:5). Bei den Buchmachern ist das Match dasjenige, bei dem die Quoten am meisten auseinandergehen - zu Gunsten von MvG. Der Engländer wird weiter auf seinen ersten Major-Titel warten müssen, seine Leistungen sind zu inkonstant.

Platz 7: Gabriel Clemens (Deutschland)

Schon mit seinem Viertelfinaleinzug hat der „German Giant“ deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Der Saarwellinger bewies bislang beeindruckende Konstanz in Sachen Average und Checkout sowie Kaltschnäuzigkeit in brenzligen Situationen.

