Kommt Messi zu Ronaldo? Paris St. Germain plant wohl Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo ist in die Wüste abgewandert und könnte trotzdem schon bald wieder auf Lionel Messi treffen. Paris St. Germain plant ein Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien.

Laut des marokkanischen Journalisten Achraf Ben Ayad schlägt Paris St. Germain mit Messi am 19. Januar 2023 im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Saudi-Arabien auf.

Kommt es erneut zum Duell von Messi mit Ronaldo?

Ob der 37 Jahre alte Portugiese jedoch in dem Aufgebot der saudischen Auswahl dabei ist und Messi überhaupt an der PSG-Reise teilnimmt, ist aber noch unklar.

Letztmals war das am am 8. Dezember 2020 der Fall, als Ronaldo in der Champions League mit Juventus Turin auf Messi und den FC Barcelona traf. Juve siegte damals mit 3:0, Ronaldo traf zweimal per Elfmeter.