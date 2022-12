Skispringen: Althaus auch in Ljubno auf dem Podest

Im dritten Wettkampf des erstmals ausgetragenen Silvester-Turniers kam die 26-Jährige aus Oberstdorf im slowenischen Ljubno auf den dritten Platz und stand damit zum fünften Mal im achten Saisonspringen auf dem Stockerl. Am Donnerstag in Villach hatte die Olympiazweite Althaus Rang zwei belegt.

Vor dem vierten und letzten Springen am Sonntag (16.30 Uhr) ebenfalls in Ljubno führt Pinkelnig, die in den ersten beiden Wettkämpfen vorne gelegen hatte, in der Gesamtwertung mit 776,9 Punkten vor Ström (753,6) und Althaus (740,7).