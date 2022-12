Premier League: Wieder Haaland-Rekord, aber ManCity patzt gegen Everton

So richtig freuen konnte er sich am Ende nicht: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Erling Haaland hat in der Premier League im Dress von Manchester City zwar einmal mehr einen Rekord aufgestellt. Das 1:1 (1:0) gegen den FC Everton vermieste dem Ausnahme-Stürmer jedoch das letzte Premier-League-Spiel in 2022 und ließ den englischen Meister zum Jahresabschluss überraschend einen Rückschlag kassieren.

Mit seinem Treffer in der 24. Minute avancierte der Norweger zum Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 21 Tore erzielt hat - und das alles in seiner Premieren-Saison auf der Insel, zudem in gerade mal 15 Partien und trotz der mehrwöchigen WM-Pause.