Remis im „Derbi Barceloni“: Barca verdrängt Real von Spitze

Der FC Barcelona hat kurz vor dem Jahreswechsel mit viel Mühe die Tabellenführung vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurückerkämpft. Den Katalanen reichte in einem hochemotionalen „Derbi Barceloni“ gegen Espanyol Barcelona ein 1:1 (1:0). Durch das bessere Torverhältnis steht Barca, das zuvor fünf Siege in Folge in La Liga gefeiert hatte, vor den punktgleichen Königlichen (beide 38). Real hatte am Freitag 2:0 bei Aufsteiger Real Valladolid gewonnen.