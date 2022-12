Anzeige

Max Kruse - vom Heiland zum Aussortierten! Das verrückte Jahr 2022 des Ex-Wolfsburg-Stürmers Das total verrückte Jahr des Max Kruse

Ljubo Herceg

Vom Heiland zum Aussortierten! 2022 wird Max Kruse so schnell bestimmt nicht vergessen: SPORT1 blickt auf Kruses bewegtes Jahr zurück.

Dieses Jahr wird Max Kruse bestimmt nicht vergessen!

Denn für den ehemaligen deutschen Nationalspieler war 2022 eine Achterbahn der Gefühle. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Allein diese sportlichen Wendungen könnten bereits ein Buch füllen, doch der 34-Jährige sorgte darüber hinaus auch noch abseits des Rasens für allerlei Schlagzeilen.

SPORT1 blickt auf Kruses sehr bewegtes Jahr 2022 zurück. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Januar 2022: Kruse verlässt überraschend Union Berlin

Transfer-Hammer in der Bundesliga! Kruse kehrt nach fünfeinhalb Jahren von Union zum VfL zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.(NEWS: Kruse wendet sich an Union-Fans)

„Ich danke euch allen für euer Vertrauen in mich - und jetzt bitte ich euch um Verständnis für meine Entscheidung, ein Angebot, das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen“, so Kruse vielsagend.

Februar 2022: Dreh- und Angelpunkt in Kohfeldts Truppe

In Wolfsburg arbeitet der damals 33-Jährige fortan wieder mit seinem einstigen Förderer und Ex-Coach Florian Kohfeldt zusammen, mit dem er zusammen in Bremen sehr erfolgreich war. Zudem streicht Kruse ein stattliches Gehalt von vier Millionen Euro an. (KOMMENTAR: Warum man Kruse verstehen muss)

Und in Wolfsburg hat er eigenen Angaben zufolge noch eine offene Rechnung zu begleichen, nachdem sein erstes Kapitel beim VfL - 2016 bis 2019 - nicht wie erhofft von Erfolg gekrönt war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Im Februar stellt der spielstarke Angreifer seine Top-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis: Aus vier Spielen holen die Wölfe sieben Punkte und klettern vom 15. auf den zwölften Platz. Kruse ist von Beginn an der Dreh- und Angelpunkt in Kohfeldts Truppe und geht mit seiner großen Erfahrung als Anführer voran.

März 2022: Kruse gewinnt an alter Wirkungsstätte mit dem VfL

Die nächsten beiden Bundesliga-Spiele verliert der VfL zwar mit 2:3 gegen Freiburg sowie 0:2 gegen Leverkusen - da aber auch die Konkurrenz patzt, bleiben Kruse und Co. im sicheren Tabellen-Mittelfeld (Platz 12) (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

April 2022: Dreierpack-Kruse sichert Wolfsburg Klassenerhalt

Kruse hat seine Mission erfüllt! Beim 5:0-Sieg gegen Mainz schnürt der extrovertierte Stürmer einen Dreierpack und stellt somit vor dem 32. Bundesliga-Spieltag die Weichen für den Klassenerhalt.

Mai 2022: VfL wirft Kruse-Förderer Kohfeldt raus

Zum Abschluss der Saison gewinnen die Wölfe noch 1:0 in Köln und trennen sich 1:1 vom neuen und alten Meister FC Bayern. Kruses Bilanz in der Rückrunde: 14 Liga-Spiele, acht Tore und ein Assist!

Aber am wichtigsten ist der Klassenerhalt - und dabei hat Kruse einen großen Anteil daran. Kurz darauf folgt jedoch der Paukenschlag: Der Bundesligist trennt sich von Coach Kohfeldt! (NEWS: Wolfsburg entlässt nach van Bommel den zweiten Trainer in einer Saison)

Juni 2022: Kruse geht All-in beim Pokern

Kruse zeigt vollen Einsatz, nimmt jede Herausforderung an - bisher jedoch (noch) ohne größeren zählbaren Erfolg. Bei der World Series of Poker schreckt der Stürmer dabei weder vor hohen Buy-Ins noch vor Spezialvarianten zurück.

Während Herr Kruse im Poker immer besser in Fahrt kommt, ätzt seine Ehefrau, Dilara Kruse, gegen Spielerfrauen. Die Kruses sind auch abseits des Rasens immer für eine Schlagzeile gut und auch auf Social Media zu Stars geworden.

In Wolfsburg wird Ende Juni Kohfehldts Nachfolger offiziell vorgestellt. Ex-Bayern-Coach Niko Kovac soll die Wölfe wieder nach oben und ins internationale Geschäft führen. Der Kroate ist bekannt als „Schleifer“ - keine guten Vorzeichen für Freigeist Kruse! (NEWS: Schmadtke begründet Kohfeldt-Aus)

Juli 2022: Kovac: „Er hat Fähigkeiten wie Thomas Müller“

Die Bild enthüllt kurz vor der neuen Saison, dass sich Kruses Vertrag nach 17 Einsätzen um ein Jahr verlängert. Dabei sollen sowohl Bundesliga- als auch Pokal-Spiele zählen. Fraglich ist allerdings, ob er überhaupt bis 2024 bleiben will. Der 34-Jährige liebäugelt seit längerem mit einem Wechsel in die USA.

Zum Saisonstart 2022/23 geht Neu-Coach Kovac plötzlich auf „Kuschelkurs“ mit Kruse: „Er hat Fähigkeiten wie Thomas Müller! Er ist ein Spieler, trotz seiner 34 Jahre, der pro Saison immer 15 Tore schießen und noch mal fünf bis zehn auflegen kann. Die Qualität hat er, die haben nicht viele in der Bundesliga.“ (NEWS: Kovac schwärmt von Wolfsburg-Star)

In der 1. Runde im DFB-Pokal fehlt der Stürmer jedoch im Kader der Wölfe. Diesmal noch wegen einer Grippe, später aber ...

August 2022: Wölfe verpatzen Start - Gerüchte um Kruse

Wolfsburg verpatzt den Saisonstart total! Aus vier Spielen holt die Kovac-Truppe nur zwei Punkte und steht nach der 0:2-Niederlage in Leipzig auf dem enttäuschenden 15. Platz. Und Kruses Bilanz ist auch nicht schöner: 14 Minuten gegen Bremen, 45 Minuten gegen Bayern, 31 Minuten gegen Schalke und selbst in den 90 Minuten gegen RB bleibt er blass und ohne Scorer-Punkt.

Die Presse stürzt sich auf „Problemfall“ Kruse und geht so weit, dass Trainer Kovac wegen der ständigen Fragerei um den extrovertierten Stürmer völlig genervt ist. „Mensch Jens, hör doch mal auf! Sei nicht langweilig“, sagt Kovac zu Sky-Reporter Jens Westen: „Das langweilt doch, jedes Mal dasselbe“, führt der Coach aus. Man wolle doch „über Fußball reden. Da sind neun andere, zehn mit Torhüter.“

Kurz vor Transferschluss keimen dann die ersten Wechselgerüchte auf, wonach ein gefrusteter Kruse Wolfsburg schleunigst verlassen wolle. Doch auf die Schnelle findet sich kein Abnehmer, sodass er in der VW-Stadt bleiben muss – vorerst! (NEWS: Abschied? Kruse macht Ansage)

September 2022: VfL-Coach Kovac sortiert Kruse aus

Nach anhaltenden Gerüchten über einen Abschied bestätigt der 34-Jährige schließlich bei Instagram: „Nein, ich wechsle nicht. Ich bleibe in Wolfsburg.“

Nach 90 Minuten gegen RB darf er auch kurz darauf gegen Köln durchspielen, doch die 2:4-Pleite kann auch Kruse nicht abwenden. Nach fünf Spieltagen hat der VfL nur mickrige zwei Zähler auf dem Konto und ist nur Tabellen-15.! (SPIELBERICHT: Effzeh lässt Wölfen keine Chance!)

Doch für Kruse kommt es noch dicker: Am 10. September sortiert Kovac den Stürmer aus. „Er war heute nicht dabei und wird auch in Zukunft nicht dabei sein“, erklärt der Kroate nach dem „lebenswichtigen“ 1:0-Erfolg gegen die Eintracht.

Kruse habe die Möglichkeit gehabt, „der Mannschaft zu helfen, aber er hat ihr nicht geholfen“, erklärt Kovac weiter, der „100-prozentige Identifikation mit dem Klub“ verlange. Eine Eigenschaft, die Kruse dem Vernehmen nach abging.

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer kommentiert Kruses Fehlen gegen Frankfurt zunächst noch eher lapidar: „Wir haben die Entscheidung getroffen, das war nicht einfach.“ Später präzisiert er dann aber: „Spielen wird er nie wieder für den VfL Wolfsburg!“ (NEWS: Das sind Kruses Wechsel-Optionen)

Pikant: Mittrainieren in Wolfsburg darf Kruse weiterhin. Erstmal … (NEWS: Deshalb wurde Kruse in Wolfsburg aussortiert)

Einige Tage später meldet sich der Aussortierte auf Instagram: „Der Trainer hat entschieden, mich nie wieder mit in den Kader zu nehmen. Das kam, gerade nach den letzten zwei Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe, für mich überraschend - aber sicherlich auch für viele von euch.“ Er respektiere aber die Meinung des Trainers. (Kovac: Kruse nie mehr für Wolfsburg)

Oktober 2022: Kruse wehrt sich gegen Berichte

Anfang Oktober will die Wolfsburger Allgemeine Zeitung erfahren haben, dass der begabte Offensivspieler vor seinem Aus häufig mit fehlender Pünktlichkeit im Training negativ aufgefallen sei.

Dies wäre passiert, weil er offenbar täglich mit dem ICE zwischen Wohnort Berlin und Arbeitsplatz Wolfsburg pendeln musste und der Zug mehrfach Verspätung hatte.

Einmal habe er sich gar mit einer Verletzung telefonisch abgemeldet, die Reise für eine Behandlung in der Auto-Stadt aber nicht angetreten. Kruse selbst reagiert nüchtern auf die Berichte: „Nicht alles glauben, was so geschrieben wird!“

Nach der Ausbootung und einer kleinen Reha widmet sich Kruse schließlich privaten Angelegenheiten, plant mit seiner Ehefrau „die krasseste Hochzeit!“, und sorgt für Schlagzeilen, als er auf einer Erotik-Messe erscheint.

November 2022: Zoff mit Arnold und Vertragsauflösung

Dann stichelte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold gegen seinen Ex-Kollegen und sagte im Kicker-Podcast FE:male view on football: „Ich fahre sehr gerne zur Arbeit. Ich bin nicht so wie Max Kruse nur so dreieinhalb Stunden, sondern ein bisschen länger hier, mache gerne was für mich und meinen Körper.“

Arnold spielte dabei auf eine Kruse-Äußerung an, der auf seinem Twitch-Kanal gesagt hatte: „Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr.“ (NEWS: Arnold kritisiert Kruse Arbeitseinstellung)

Kruse konterte daraufhin: „Ich habe ja lange meine Fresse gehalten, habe seit fünf Wochen nichts gesagt, aber anscheinend bin ich in manchen Köpfen einfach allgegenwärtig.“ Er verweist darauf, dass nur einer ihn immer wieder als Beispiel nennen würde, „obwohl ihn keiner gefragt hat.“

Der Linksfuß legte nach: „Wir wissen ja, woran es liegt. Nämlich: Der, der weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren.“

Während Kruse sich wieder fit macht und wohl überlegt, für welchen Klub er in Zukunft spielen will, sorgt er beim Pokern für positive Schlagzeilen. Der leidenschaftliche Pokerspieler gewinnt bei der World Series of Poker Europe ein Turnier und somit das begehrte Bracelet.

„Ich bin überwältigt. Es ist das größte Gefühl, endlich ein WSOP Bracelet gewonnen zu haben. Ich versuche es seit zehn Jahren, ich bin sehr stolz“, so der neue Champion.

Bei der deutschen Meisterschaft verpasst er nur knapp seinen nächsten Coup. Der Fußball-Star muss sich im Finale erst im Heads Up geschlagen geben.

Kurz vor Ende des Monats ist dann klar: Wolfsburg und der Stürmer lösen „einvernehmlich“ den Vertrag auf, sodass Kruse nun ablösefrei sich einen neuen Verein aussuchen kann. (NEWS: VfL erklärt finale Kruse-Entscheidung)

Dezember 2022: Kruse kündigt Überraschung an

Von einem Karriereende will der 34-Jährige nichts wissen und schaut in einem Instagram-Video bereits zuversichtlich nach vorne: „Wir haben jetzt fast Anfang Dezember. Es ist nicht so, dass ich sechs Monate vereinslos sein werde, sondern in einem Monat geht bereits die Transferperiode wieder los. Das Transferfenster ist geöffnet.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Kruse schiebt nach: „Ich bin jetzt gesundgeschrieben. Das war wichtig für mich. Ich bin fit, habe alle Tests bestanden, kann also wieder loslegen, Fußball zu spielen.“ Ein Muskelfaserriss hatte ihn zuvor außer Gefecht gesetzt. (NEWS: Diese Tür ist für Kruse geschlossen)

Doch „jetzt werde ich mich richtig fit machen“ und kündigt gleichzeitig einen möglichen Transfer-Coup an: „Und ihr kennt mich, Leute. Ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Im Dezember verrät Entertainer Kruse in seiner YouTube-Sendung „Die Kruses“ auch noch, dass er 2019 fast bei Jürgen Klopp gelandet wäre und mit dem FC Liverpool bereits verhandelt hatte - doch dann blühte Divock Origi bei den Reds auf und es wurde nichts aus dem Wechsel. (NEWS: So platzte Kruses Wechsel zu Klopp)

Nun neigt sich ein bewegtes Jahr 2022 aber dem Ende zu und Kruses Zukunft ist immer noch ungewiss. So oder so es wird eine „Überraschung“ geben, wie er angekündigt hat - und wer Kruse kennt, weiß, es wird auch 2023 nicht die letzte in dem Jahr bleiben.

