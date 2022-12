Anzeige

Darts-WM: Was Clemens' historischer Coup bedeutet - Kolumne von Robert Marijanovic Price? „Clemens kann ihn schlagen“

Ist das GAGA! Hier schreibt Clemens Darts-Geschichte

Robert Marijanovic

Gabriel Clemens sorgt bei der Darts-WM 2023 (alle Spiele LIVE auf SPORT1) für einen historischen Erfolg. Damit schreibt er mal wieder Darts-Geschichte. Kann er nun sogar Gerwyn Price bezwingen? SPORT1-Experte Robert Marijanovic schätzt seine Chancen ein.

Liebe Darts-Freunde,

den Triumph von Gabriel Clemens im WM-Achtelfinale als historisch zu bezeichnen, wäre etwas zu viel gesagt, aber er ist natürlich einmalig. Ein Deutscher im WM-Viertelfinale (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) – das muss man ganz hoch einschätzen!

Für den ein oder anderen mag es sich fast schon zu einfach angefühlt haben, es ist aber der Lohn für die vergangenen Jahre harter Arbeit. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Zumal es eigentlich eine schwierige Aufgabe war. Gerade wenn du denkst: „Jetzt habe ich schon wieder einen Gegner, der machbar ist.“ Dass er da keine innere Zufriedenheit gehabt hat oder zu locker herangegangen ist, spricht für ihn. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Clemens hat mal wieder Darts-Geschichte geschrieben

Ich glaube, dass auch für ihn gilt: So eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität muss man vor so einem Match haben. Die hat er gezeigt und das hat dafür gesorgt, dass er hochkonzentriert war.

Man hat ihm vom ersten Dart an sofort angesehen, dass er voll fokussiert in dieses Spiel geht. Diese mentale Herangehensweise war der Schlüssel zum Erfolg.

So hat er deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Und man muss sagen: mal wieder von ihm. Vor zwei Jahren hat er als erster Deutscher ein Achtelfinale erreicht, diesmal ist er der erste, der das Viertelfinale erreicht. (NEWS: Clemens stellt WM-Rekord auf)

Ich glaube, das passt auch zu seiner Einstellung. Dass er sagt, ich schaue von Match zu Match und versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, sondern mein hartes Training im Match umzusetzen. Das ist ihm bei diesem Turnier bisher gut gelungen.

Clemens, Hempel und Schindler überzeugen - beste WM aus deutscher Sicht?

Aber auch die anderen deutschen Profis haben stark gespielt. Ich habe vor der WM gesagt, dass wir in diesem vielleicht die drei besten deutschen Spieler jemals bei der WM haben. Ich finde, das hat sich bestätigt.

Alle drei haben ganz starke Leistungen gezeigt. Flo Hempel ist in der zweiten Runde nur knapp ausgeschieden, Martin geht in die dritte Runde und hat zum ersten Mal überhaupt im Ally Pally gewonnen. Das ist für ihn ein riesiger Schritt in die richtige Richtung.

Gaga schraubt den Standard auch nochmal hoch, wie ich finde. Allein schon, dass er in alle drei Matches im 90er Bereich gespielt hat, zeigt schon den Weg.

Ob es jetzt die beste deutsche WM aller Zeiten ist, weiß ich nicht, aber man muss sie auf jeden Fall weit oben einordnen. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Hype nach Clemens-Erfolg? Ich hoffe es

Ich hoffe, dass der Erfolg jetzt auch einen Hype auslösen kann. Und ich hoffe auf ein Riesen-Match im Viertelfinale.

Die Aufmerksamkeit wird riesig sein und ich glaube, dass Gaga nicht mit Ansprüchen auf den Sieg dort reingehen sollte, sondern einfach zeigen sollte, zu was er fähig ist. Gerwyn Price das Leben so lange wie möglich schwer zu machen, denn jetzt dreht sich der Spieß auch etwas um. Dreimal ist Gaga als Favorit ins Match gegangen und diesmal ist der Underdog. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Wenn er den Zuschauern, die im Viertelfinale sicher noch zahlreicher dabei sind, und vor allem den jungen Zuschauern zeigt, mit was für einem Biss, mit was für einem Kampf man so ein Spiel angehen kann, dann könnte es einen kleinen Hype auslösen. Da ist das Resultat am Ende auch nicht so wichtig, sondern sich einfach reinzuhängen.

Clemens muss sich gegen Price nicht verstecken

Einen Sieg gegen Price kann er aber dennoch schaffen. Ich sehe da überhaupt nicht schwarz und sage, dass er eine Chance hat, denn Price hat in diesem Turnier auch Schwächen offenbart. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Nr. 1 eiskalt! Ist der Bad Boy so wieder titelreif?

Vor allem gegen Spieler, die nicht sehr emotional waren. Da hat er keinen Angriffspunkt gehabt. Er ist ein Spieler, der glaube ich ein bisschen davon lebt, sich an seinem Gegner zu reiben. Diese Reibung hat er bisher nicht gefunden.

Ich glaube, dass Gaga auch so ein Typ ist. Er bietet dir keine Angriffsfläche, sondern spielt sein Spiel durch und zockt ganz ruhig im kompletten Match. Vielleicht ist das ein bisschen der Schlüssel gegen Price.

Bis demnächst, Game On!

Euer Robert Marijanovic