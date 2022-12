Rallye Dakar: Ekström gewinnt Prolog, solider Start für Deutsche

Mattias Ekström gelang in seinem Audi ein Top-Start in die Rallye Dakar © Imago

Der deutsche Toyota-Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Eutin) ist an der Seite von Yazeed Al-Rahji (Saudi-Arabien) solide in die 45. Rallye Dakar gestartet.

Das Duo beendete den 12,56 km kurzen Prolog am Silvestertag im „Sea Camp“ am Ufer des Roten Meeres auf Rang sieben, 16 Sekunden hinter den schwedischen Tagessiegern Mattias Ekström/Emil Bergkvist im Hybridauto von Audi.

Von Zitzewitz Siebter, Gottschalk auf Platz elf

Wie der Prolog findet die erste Etappe an Neujahr in einer Schleife rund um das sogenannte „Sea Camp“ statt. Nach weiteren 13 Etappen werden die Sieger am 15. Januar in der Hafenstadt Dammam gekürt.