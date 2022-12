Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Zeitplan, Favoriten & TV-Übertragung

Am Mittwoch startete mit der Qualifikation in Oberstdorf ( Ergebnisse ) die 71. Vierschanzentournee.

Auch in seiner 71. Auflage verspricht das Traditions-Event wieder Nervenkitzel und großartige Atmosphäre an den Schanzen. (NEWS: Alles Wichtige zum Skispringen)

Vor dem großen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER ) beantwortet SPORT1 die wichtigsten Fragen zum Saisonhöhepunkt.

- Was steht an?

- Wie sieht der genaue Zeitplan der Vierschanzentournee aus?

Zeitplan Qualifikation zur Vierschanzentournee

- Wie lief der Auftakt in Oberstdorf?

- Wer sind die Top-Favoriten?

Heißester Anwärter auf den Gesamtsieg ist der Pole Dawid Kubacki. Der Tourneesieger von 2019/20 bestach in den ersten Saisonwochen durch eine exzellente Frühform und gewann vier von acht Springen. In herausragender Verfassung befindet sich auch Anze Lanisek, der Slowene stand nur im ersten Springen dieses Winters nicht auf dem Podest. (SERVICE: Die Weltcupstände im Skispringen)

- Und die Deutschen?

- Wer darf zusehen?

Nach zwei Jahren coronabedingter Geisterspringen sind in diesem Jahr wieder Zuschauer an den Schanzen zugelassen. Für den ersten Wettkampftag in Oberstdorf am 29. Dezember waren bereits Ende November alle Tickets verkauft, 25.000 Fans werden beim Auftakt an der Schattenbergschanze dabei sein. (SERVICE: Kalender und Ergebnisse im Skispringen)