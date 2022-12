Anzeige

Darts-WM 2023: Gabriel Clemens schafft historischen Einzug ins Viertelfinale - zehn Dinge, die Sie über den Deutschen wissen müssen Zehn Fakten zum deutschen Helden

Ist das GAGA! Hier schreibt Clemens Darts-Geschichte

Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM (LIVE auf SPORT1) als erster Deutscher im Viertelfinale. Der Mann aus dem Saarland ist dabei eigentlich ein Spätstarter. SPORT1 liefert zehn interessante Fakten zum deutschen Darts-Helden.

Schon jetzt ist Gabriel Clemens aus deutscher Sicht der Held dieser WM!

Mit seinem 4:1-Triumph über Alan Soutar erreichte der „German Giant“ neue Sphären. Schließlich steht er als erster Spieler aus der Bundesrepublik im Viertelfinale einer PDC-WM. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Dabei knackte der Mann aus dem Saarland noch zwei weitere Bestmarken. So hat er nun die meisten Siege eines deutschen Darts-Profi bei der Weltmeisterschaft und steht im Live-Ranking der Weltrangliste auf Position 21 - so gut wie noch kein Landsmann zuvor. Dabei hat er sogar Gary Anderson überholt. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Dabei ist über den 39-jährigen Saarländer nur wenig bekannt. SPORT1 nennt zehn Fakten über Clemens, die in der Öffentlichkeit bisher kaum aufgegriffen wurden.

1. Clemens liebt das Saarland

Am 16. August 1983 erblickte er in Saarlouis das Licht der Welt. In Honzrath wuchs er auf, wohnt mittlerweile aber in Saarwellingen und somit rund 20 Kilometer von Saarbrücken entfernt.

„Als Saarländer ist man mit seiner Heimat sehr verwurzelt. Ich wüsste nicht, warum ich hier weggehen sollte“, sagte er jüngst in der Bild.

Diese Verbundenheit mit dem Saarland zeigt sich auch bei der Wahl seines Lieblingsfußballklubs. So ist der „German Giant“ großer Fan des 1. FC Saarbrücken, der derzeit auf dem zweiten Platz in der Dritten Liga steht. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

2. Clemens-Ehrung auf der Anzeigetafel

Mit seiner Leistung muss er sich aber längst nicht mehr hinter dem großen Verein aus der Region verstecken. Schließlich wurde er bereits 2020 zum „Saarländischen Sportler des Jahres“ gewählt.

Die Ehrung dürfte Clemens dabei nicht vergessen. Im Rahmen eines Heimspiels seines geliebten FC wurde sie für ihn nachgeholt, sodass sein Name an der Anzeigetafel zu lesen war.

„Vielen Dank für diese Ehrung, gerade als Dartsportler ist sowas nicht alltäglich, das man solche Preise verliehen bekommt“, postete er stolz auf seinem Instagram-Kanal.

3. Clemens kommt erst spät zum Darts

Die deutsche Nummer eins kam vergleichsweise spät zum Sport. Erst mit 18 Jahren fand er über Freunde den Weg ans Oche - in der Honzrather Gaststätte „Stiwelegass“.

„Man merkt ja selbst, dass man vielleicht nicht ganz so schlecht ist, und hat sich somit auch an die Turniere gewagt, um sich mit anderen zu messen“, erklärte er einmal über seine Anfänge, die er selbst auf Langeweile zurückführt.

Er arbeitete sich Stück für Stück nach oben und fuhr 2017 den ersten großen internationalen Erfolg ein. Als erster Deutscher schaffte er es ins Halbfinale des World Masters der BDO, dem britischen Darts-Verband.

Einen großen internationalen Titel hat er zwar noch nicht gewonnen, stand aber bereits sechsmal bei einem PDC-Event im Endspiel. Sein bis dato größter Erfolg ist somit der Einzug ins WM-Viertelfinale. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn der Saarländer ist ein harter Arbeiter. Schließlich trainiert er täglich bis zu vier Stunden am Board, manchmal auch mehr.

4. Clemens arbeitete mit Mentaltrainer

Neben seiner Arbeit am Board hat die derzeitige Nummer 21 der Welt auch bereits die Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch genommen.

Dieses Coaching hat ihm enorm geholfen. „Ich habe zum Beispiel gelernt, wie ich Atemübungen machen kann, um mich schneller wieder fokussieren zu können. Wir haben auch an meiner Ausstrahlung und Präsenz auf der Bühne gearbeitet, dass ich mich etwas mehr pushe und öfter die Faust zeige“, erläuterte er 2021 in einem SPOX-Interview.

Diese Erfolge sind nicht zuletzt bei der diesjährigen WM zu sehen. Im Decider eines Legs läuft er regelmäßig zur Hochform auf und spielt oftmals einen Average jenseits der 100-Punkte-Marke.

5. Clemens vom Schlosser zum Darts-Profi

Bevor Clemens 2018 zum Profi wurde, trug er zumeist noch blaue Arbeitskleidung. Schließlich arbeitete er zunächst als Automechaniker, ehe er zum Schlosser-Beruf wechselte.

Zu Beginn seiner Karriere konnte er seinen Beruf und seine Leidenschaft noch parallel ausüben. Als er sich aber die Tour Card sicherte, hängte er seinen Beruf an den Nagel.

Eine Rückkehr in seinen alten Job kann er sich aber noch sehr gut vorstellen. „Natürlich, wenn ich nicht mehr erfolgreich bin und meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann, würde ich zurück an die Werkbank gehen, das ist ganz klar“, schilderte er kürzlich in der Süddeutschen Zeitung.

6. Clemens besitzt eigenen Darts-Shop

Neben seinen Erlösen auf der Tour hat der 1,95 Meter große Hüne auch eine andere Einnahmequelle.

Gemeinsam mit seinem Freund Holger Kohl eröffnete er 2019 in Merzig (Saarland) seinen eigenen Dart-Shop. Neben Fanartikel des „German Giant“ finden Darts-Fans dort alles, was das Herz begehrt.

7. Darum heißt er „Gaga“

Während er bei den Matches den Spitznamen „German Giant“ trägt, ist er mittlerweile auch als „Gaga“ Clemens bekannt.

Lange Zeit war unklar, woher dieser Nickname kommt. In der Bild hat er nun den Grund erläutert: „Mein zehn Jahre jüngerer Bruder konnte als Kind den Namen Gabriel nicht aussprechen, hat mich immer Gaga genannt. Mittlerweile nennt mich fast jeder nur noch Gaga.“

Das sagt Gaga zu seinem historischen Triumph

8. Clemens lernt Freundin auf Turnier kennen

Die vermutlich wichtigste Person im Leben des deutschen Darts-Profis ist seine Freundin Lisa Heuser. Sie teilt mit ihm die Leidenschaft für den Sport, lernten sie sich doch auf einem Turnier kennen. „Das war eigentlich Zufall. Ich war mit Freunden dort, und irgendwann sind wir uns über den Weg gelaufen“, erinnerte sie sich in der Saarbrücker Zeitung.

Mittlerweile nimmt die gebürtige Bayerin sogar eine noch größere Rolle ein. Als Managerin organisiert und bucht sie seine Reisen und kümmert sich um Medien- und Sponsorenanfragen. Deswegen ist sie auch zumeist bei den Turnieren anzutreffen.

In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte über eine mögliche Hochzeit der beiden. Bisher steht eine offizielle Bestätigung jedoch aus, denn Clemens hält sein Privatleben lieber geheim.

9. Clemens gelangen bisher drei Neun-Darter

Der große Traum eines jeden Darts-Spieler hat sich der Saarländer bereits erfüllt. So gelang ihm bereits dreimal das perfekte Spiel - ein Neun-Darter.

Den ersten spielte er 2018 in der Super League Darts Germany, ehe er im vergangenen Jahr zwei weitere auf der PDC Pro Tour folgen ließ.

10. Clemens hat mit Hassnachrichten zu kämpfen

Das Leben als Profi-Sportler hat aber auch Schattenseiten. So hatte Clemens auf Instagram bereits mit Hassnachrichten zu kämpfen.

„Ich muss vorneweg sagen, dass es nur ein kleiner Teil ist. Da darf kein falscher Eindruck entstehen. Ich bekomme ganz viele tolle Nachrichten und tollen Support. Aber genauso ist es leider die Wahrheit, dass Hassnachrichten inzwischen zur Gewohnheit geworden sind“, sagte er im SPOX-Interview.