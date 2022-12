Neujahrsspringen der Vierschanzentournee: Endet deutsche Durststrecke? Geiger und Wellinger in Form

In eigener Liga! Dieser Gala-Flug entscheidet den Tournee-Auftakt

Das 71. Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verspricht ein großes Spektakel zu werden. Die DSV-Adler wollen vorne mitspringen und den ersten Sieg seit 21 Jahren einfahren.

Traditionell findet das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Teil der Vierschanzentournee (alle Springen im SPORT1 -Liveticker) statt.

Seitdem reichte es für die deutschen Athleten höchstens zum zweiten Rang in Garmisch-Partenkirchen. In den vergangenen fünf Jahren sogar gleich viermal. Richard Freitag (2018), Markus Eisenbichler (2019 und 2022) und Karl Geiger (2020) gelang dies für den DSV.

Die deutschen Hoffnungen für Garmisch-Partenkirchen

Die Hoffnungen für 2023 sind Geiger, Eisenbichler, Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke. Bereits im ersten Springen in Oberstdorf konnten einige DSV-Athleten überzeugen und wollen auch in Garmisch-Partenkirchen vorne mitspringen.

Geiger verpasste knapp den Podestplatz und musste sich mit Platz vier zufriedengeben. Er zeigte, dass er in einer guten Form ist und oben mit angreifen kann. Nach dem ersten Durchgang lag der Deutsche auf Platz fünf, konnte sich mit einem guten Sprung aber noch nach vorne befördern. (SERVICE: Alle Springen und Ergebnisse)

Raimund bringt „Frischen Wind“

Ein weiteres gutes Ergebnis erzielte Wellinger. Nach dem ersten Durchgang zwar noch vor Geiger, landete er am Ende des Tages auf dem sechsten Platz. Geiger und Wellinger deuteten an, dass sie mit zwei Topsprüngen eventuell in der Lage sind, ein Wörtchen um den Sieg mitzureden.