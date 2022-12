Premier League: "Das war eine Lüge" - Vorwurf an United-Coach ten Hag wegen Maguire

Hatte es da am Ende etwa ganz andere Beweggründe gegeben? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ex-United-Star mit Vorwurf gegen ten Hag

Hintergrund: Der Trainer der Red Devils hatte seinen zuvor noch angeschlagenen Kapitän erst spät in der zweiten Halbzeit eingewechselt, nachdem Maguire sich indes einsatzfähig gemeldet hatte.

Stattdessen hatte ten Hag in Uniteds erstem Premier-League-Spiel nach der WM-Pause Linksverteidiger Luke Shaw von Beginn an den Vorzug gegeben.

Ein Umstand, den Parker nicht nachvollziehen kann - zumal Maguire auch während des Turniers in Katar wieder voll überzeugte, nachdem dieser zu Saisonbeginn seinen Stammplatz verloren hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Glaube nicht, dass Harry Maguire krank ist“

„Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht an die Geschichte, dass Harry Maguire krank ist“, sagte der 58-Jährige bei BonusCodeBets .

Und fügte an: „Das war eine Lüge und sie ist völlig erfunden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. An einem kalten, regnerischen Abend in Manchester würde man niemals einen kranken Mann auf der Bank sitzen lassen, wenn er nicht bereit ist. Er war bereit, aber Erik ten Hag zog es vor, mit Luke Shaw zu spielen.“