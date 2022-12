Transfermarkt: Ronaldo-Klub Al-Nassr will Barça-Legende Busquets locken

Mit dem Ronaldo-Deal ist das Aufrüsten von Al-Nassr nicht abgeschlossen. Der Klub aus Saudi-Arabien will den nächsten europäischen Star an Land ziehen.

Neben Sergio Ramos will der Klub aus Saudi-Arabien wohl auch Sergio Busquets von seinem ehrgeizigen Projekt überzeugen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, liegt der Barça-Legende bereits ein Offerte aus Riad vor. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Im Hinblick auf die geplante WM-Bewerbung für 2030 will der saudische Staatsfonds massiv in den Fußball investieren.

Busquets‘ Vertrag in Barcelona endet im kommenden Sommer. In der laufenden Saison stand der 34-Jährige für die Katalanen wettbewerbsübergreifend 16 Mal auf dem Rasen. Nach dem Wüstenturnier beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft.