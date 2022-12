United Cup: Zverev misslingt Comeback - Deutschland liegt gegen Tschechien klar zurück

Die deutsche Nummer eins verlor ihr Auftaktmatch beim United Cup gegen den tschechischen Außenseiter Jiri Lehecka in der Ken Rosewall Arena in Sydney 4:6, 2:6.

Zverev beim Comeback mit großen Problemen

Siegemund und Otte gefordert - Niederlage für Nadal

Am Silvestertag kämpfen Laura Siegemund (Metzingen) gegen Petra Kvitova und Oscar Otte (Köln) gegen Dalibor Svrcina noch um Siege, außerdem steht ein Mixed an. Deutschland muss alle drei Spiele gewinnen, um als Sieger aus dem Duell mit Tschechien hervorzugehen.

Der weitere Gegner in Gruppe C sind die USA. Zverevs nächstes Spiel ist am Neujahrstag gegen Taylor Fritz angesetzt. Der United Cup, bei dem Männer und Frauen erstmals gemeinsam antreten, dient als Vorbereitung auf die Australian Open (16. bis 29. Januar).