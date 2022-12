Magath-Kritik an deutschem Fußball

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath hat mit Blick auf das frühe WM-Aus in Katar deutliche Kritik am deutschen Fußball geübt.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath hat mit Blick auf das frühe WM-Aus in Katar deutliche Kritik am deutschen Fußball geübt. "Wir haben uns in unserem Land in Bezug auf den Fußball der Taktik völlig hingegeben. Deutschland hat gegen Japan oder Costa Rica ohne jede Leidenschaft agiert. Jeder sieht es, aber keiner sagt es. Und das ist schon seit längerem der Fall", sagte der 69-Jährige bei skysport.de.