Im 37. Saisonspiel: Draisaitl fehlt Oilers erstmals

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat erstmals in dieser Saison ein NHL-Spiel der Edmonton Oilers verpasst.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat erstmals in dieser Saison ein NHL-Spiel der Edmonton Oilers verpasst. Der gebürtige Kölner fehlte beim 7:2-Triumph der Kanadier bei den Seattle Kraken am Freitag (Ortszeit) aufgrund einer nicht näher angegebenen Verletzung. Die vorherigen 36 Saisonspiele in der nordamerikanischen Profiliga hatte der Ausnahmespieler stets auf dem Eis gestanden.