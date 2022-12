Anzeige

WWE-Überraschung bei SmackDown! Rückkehrerin stürzt Ronda Rousey WWE-Rückkehrerin stürzt Rousey

Charlotte Flair (r.) überraschte bei WWE SmackDown Ronda Rousey © WWE

Martin Hoffmann

Beim letzten Friday Night SmackDown 2022 zieht WWE nochmal eine Überraschung aus dem Ärmel: Charlotte Flair ist zurück - und auch gleich wieder Champion!

WWE-Kracher schon vor Silvester!

In der letzten TV-Show des Jahres 2022 hat das Wrestling-Imperium nicht nur das Comeback von Megastar John Cena aus dem Ärmel gezogen, sondern auch eine Überraschungs-Rückkehr von Charlotte Flair - auf Kosten von Ronda Rousey. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Flair trat bei Friday Night SmackDown unangekündigt auf, das erste Mal nach über sieben Monaten Ringpause. Umgehend forderte sie ihre alte Rivalin Rousey um den SmackDown-Damentitel heraus.

Die nahm im Übermut an, ließ sich übertölpeln und verlor in weniger als einer Minute, als Flair den Ansatz zu Rouseys Armbar-Griff mit einem Einroller auskonterte. Es war Flair 14. Gewinn eines Damen-Einzeltitels in einem WWE-Hauptkader - womit sie dem legendären 16-Titel-Rekord ihres berühmten Vaters Ric Flair wieder einen Schritt näher gekommen ist.

Charlotte Flair rächt sich an Ronda Rousey

Rousey - in den vergangenen Monaten durch einen „Heel Turn“ zur Schurkin umdefiniert - hatte vor Flairs Auftritt ihren Titel gegen die aufstrebende Raquel Rodriguez verteidigt. Danach erschien Flair auf der Bildfläche und knüpfte damit an die Rivalität an, die im Frühjahr unterbrochen worden war.

Rousey und Flair waren Gegnerinnen bei der Megashow WrestleMania und danach nochmal bei WrestleMania Backlash im Mai: Rousey entthronte dort Flair und brach ihr laut Storyline aus Wut den Arm - tatsächlich wurde Flair ursprünglich wegen ihrer Hochzeit und den Flitterwochen mit Wrestler-Kollege Andrade El Idolo aus dem Programm geschrieben (der zuletzt bei Konkurrent AEW für Ärger gesorgt hatte und angeblich zurück zu WWE will).

Warum Flair so lange wegblieb, ist nicht bekannt, aber schon seit einigen Wochen gab es Berichte, dass ihr Comeback in Planung sei. Spannend in diesem Kontext außerdem: Der Wrestling Observer berichtete am Tag vor SmackDown, dass sich der WrestleMania-Plan für Rousey geändert hätte: Das bisher angedachte Match gegen Becky Lynch sei nicht mehr aktuell, der neue Plan ist unbekannt.

John Cena verhilft Kevin Owens zu Punktsieg über Roman Reigns

Der Hauptkampf der Show endete wie erwartet mit einem Feelgood-Moment zum Jahresende: Stargast Cena - der die Ticketverkäufe für die SmackDown-Ausgabe sprunghaft ansteigen ließ - besiegte zusammen mit Kevin Owens den WWE Universal Champion Roman Reigns und dessen Partner Sami Zayn.

Mit vereinten Kräften rangen Cena und Owens am Ende beide Kontrahenten nieder: Reigns bekam von Cena dessen Spezialmanöver Attitude Adjustment ab, Owens verpasste Zayn einen Stunner, pinnte ihn und feierte danach mit Cena - der seit einigen wegen seiner Zweitkarriere in Hollywood nur noch gelegentlich bei WWE aktiv ist.

Das Ende des Matches trieb die Fehde zwischen Owens und Reigns voran, die angeblich in einem Titelmatch beim Royal Rumble Ende Januar enden wird. Dass Zayn derjenige ist, der den Pinfall einsteckte, dürfte auch noch eine Rolle in dessen Langzeitstory mit Reigns‘ Bloodline spielen.

Rätselhaft ging derweil die Mystery-Story um Bray Wyatt und dessen vermeintliches Alter Ego Uncle Howdy weiter: Die unheimliche Figur schaltete sich diesmal in eine Konfrontation zwischen Wyatt und dessen Rivalen LA Knight ein - und ging überraschend nicht auf Knight, sondern auf Wyatt los. Im Zuge der Ereignisse bestätigte WWE auch die Berichte, dass zwischen Wyatt und Knight beim Rumble ein rätselhaftes „Pitch Black Match“ steigen wird (HINTERGRUND: Haben aufmerksame WWE-Fans Uncle Howdys Identität enthüllt?).

Eine weitere Rückkehr gab es zu Beginn der Show, als der zuletzt mit einem Trommelfellriss außer Gefecht gesetzte Drew McIntyre wieder auftauchte und seinem alten Rivalen Sheamus nach einer Niederlage gegen Solo Sikoa von der Bloodline zu Hilfe kam, um eine Attacke der Gruppierung abzuwehren.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 30. Dezember 2022:

Solo Sikoa besiegt Sheamus

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Ronda Rousey (c) besiegt Raquel Rodriguez

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Charlotte Flair besiegt Ronda Rousey (c) - TITELWECHSEL!