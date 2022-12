Darts-WM: Wieso Gabriel Clemens nun für Hype sorgt - Märchen auch gegen Iceman Price?

Clemens schreibt Geschichte und schafft deutschen Rekord

Womit erneut die Brücke zum Fußball geschlagen ist. Der in Diensten des FC Bayern stehende Nationalkicker Thomas Müller jubelte auf Twitter : „Gagamania in #allypally. Auf gehts GaGa, weiter so und hol dir das Ding #dartswm #heisswiefrittenfett #germandartshistory.“ (NEWS: Bayern-Star Müller kommentiert Clemens-Gala)

Auch Bayern-Star Thomas Müller feiert „Gaga“

Happy End nach Katar-WM der Fußballer?

„Das ist erstaunlich! Es sind so viele Deutsche im Publikum und sie singen die deutschen Lieder, das ist wirklich schön“, registrierte der 39-Jährige. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit )

Nun gegen Iceman - und dann Darts-Hype in Deutschland?

Ähnlich sieht es Robert Marijanović. „Wenn Gabriel jetzt den jungen Zuschauern zeigt, mit was für einem Biss, mit was für einem Kampf man so ein Spiel angehen kann, dann könnte es einen kleinen Hype auslösen“, meint der SPORT1-Experte und -Kolumnist, im Ally Pally selbst zweimal am Oche (2015 und 2019). „Da ist das Resultat am Ende auch nicht so wichtig, sondern sich einfach reinzuhängen.“