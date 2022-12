La Liga: Ter Stegen beim FC Barcelona zum Kapitän beordert

"Semi-lustig": So reagiert ter Stegen auf den Hoeneß-Angriff von 2019

Marc-André ter Stegen steigt in der Hierarchie des FC Barcelona auf. Ist es in punkto Mannschaftsführer-Hierarchie erst der Anfang für den Nationalkeeper?

Große Ehre für Marc-André ter Stegen: Wie der Klub um Trainer Xavi am Freitag bestätigte, ist der deutsche Nationaltorhüter ist in das Kapitänsteam des FC Barcelona befördert worden. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Ter Stegen ist damit ab sofort vierter Spielführer der Katalanen, ist in der hierarchischen Rangfolge damit gemeinsam mit Sergi Roberto und Jordi Alba Stellvertreter für hinter Sergio Busquets. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

FC Barcelona: Xavi erklärt Ter-Stegen-Benennung

Die Binde für Barca getragen hatte ter Stegen dabei bisher nie - womöglich ändert sich das schon bald, weil Gerüchten zufolge von den ersten drei Kapitänen in der kommende Saison womöglich niemand mehr da sein könnte.

Die Vielzahl der Mannschaftsführer ist bei den Topteams in LaLiga übrigens keineswegs ungewöhnlich - so hat Barcelonas Erzrivale Real Madrid gleich fünf.

Real um Kroos hat gleich fünf Kapitäne

Toni Kroos erlebte dabei erst im September seine Premiere: In seinem 371. Pflichtspiel für die Königlichen hatte der deutsche Mittelfeldstratege, nachdem er im Februar bei der 0:1-Niederlage bei Paris Saint-Germain erstmals für wenige Minuten Kapitän gewesen war, die Binde gegen RCD Mallorca (4:1) zum ersten Mal in einem Pflichtspiel von Anfang an.