Tod mit 59: Trauer um berühmten Wrestling-Kommentator Don West

Don West war langjährige Stimme des früher größten WWE-Konkurrenten und ein von Will Ferrell parodierter Homeshopping-Moderator. Nun ist er an Krebs verstorben.

West saß zwischen 2002 und 2012 für TNA am Pult und begleitete die Matches von Stars wie AJ Styles, Sting, Kurt Angle und Samoa Joe, später auch die der zwischenzeitlich bei TNA aktiven Legenden Hulk Hogan und Ric Flair. ( HINTERGRUND: Der Aufstieg und Fall von TNA Wrestling )

Der Enthusiasmus Wests prägte das TNA-Programm, erst am Donnerstag erinnerte der Podcaster Garrett Kidney zum Anlass des Todes von Fußball-Legende Pelé daran, wie West dazu beitrug, den nach ihm benannten „Pelé Kick“ des heutigen WWE-Stars AJ Styles zu popularisieren.

Don West wurde einst von Will Ferrell parodiert

In den USA war er nicht nur als Wrestling-Kommentator bekannt: Schon vor seiner Zeit bei TNA war er ein prominenter Homeshopping-Moderator für Sportartikel.

Der euphorisch-marktschreierische Stil, der auch seinen Zugang zum Wrestling prägte, war so charakteristisch, dass er sogar in der legendären Sketch-Show Saturday Night Live parodiert wurde - von keinem Geringeren als Comedy-Superstar Will Ferrell.