Darts-WM: Dobey wirft Cross aus dem Turnier

Chris Dobey steht bei der Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) im Viertelfinale. Er schmeißt den favorisierten Rob Cross aus dem Turnier und trifft nun auf einen Niederländer.

Die Überraschung ist perfekt!

Chris Dobey hat im Achtelfinale der Darts WM das rein englische Duell gegen Rob Cross für sich entschieden. Dank seines 4:2-Erfolgs steht er nun im Viertelfinale.

Die Partie war dabei über weite Teile ein Duell auf Augenhöhe, denn sie lieferten sich eine wahre Scoring-Schlacht. Beide Spieler legte einen Drei-Dart-Average von über 100 Punkten an den Tag.

Der leicht favorisierte Cross zeigte sich dabei zu Beginn etwas zielsicherer und holte sich dank zweier Breaks direkt den ersten Satz.

Cross schwächelt in der Crunchtime gegen Dobey

Sein Landsmann konterte jedoch eindrucksvoll und sicherte sich zu Null den zweiten Durchgang. Dabei erlaubte er seinem Kontrahenten nur zwei Checkout-Chancen, obwohl der „Voltage“ einen sehr starken Average von 118,92 Zähler spielte.

Auch in der Folge wog die Begegnung hin und her. Cross sicherte sich die 2:1-Führung, ehe Dobey nicht zuletzt dank dem „Big Fish“, also einem 170er Finish, wieder ausglich.

Diesen Schwung nahm die Nummer 22 der Weltrangliste mit. Ihm gelang direkt das Break im fünften Satz und brachte damit seinen Gegner immer mehr in Bedrängnis. Mit einem 13-Darter ging Dobey dann auch nach Sätzen in Front.

Auch danach blieb er der leicht bessere Spieler am Oche, während Cross ausgerechnet im Decider schwächelte. So nutzte sein Gegenüber den fünften Match-Dart zum Einzug in die nächste Runde.

Dort wartet auf „Hollywood“ der nächste dicke Brocken. Schließlich trifft er auf den Sieger der Partie Michael van Gerwen gegen Dirk van Duijvenbode.