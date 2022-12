Rallye-Pionierin Akeel: Mit Vollgas gegen unsichtbare Barrieren

Wie gut also, dass vor Akeel lange Tage im Cockpit liegen. Bei der am Samstag beginnenden Rallye Dakar in ihrem Heimatland kann sie ihre Leidenschaft intensiv ausleben. 14 Etappen stehen nach dem Prolog am Silvestertag an, es ist die längste Ausgabe des Klassikers seit 2014. Die Sieger werden am 15. Januar in der Hafenstadt Dammam gekürt.