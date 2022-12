Volleyball Bundesliga Frauen: Schwerin beendet Potsdam-Serie

Die Mannschaft von SSC-Trainer Felix Koslowski startete gut in das Top-Spiel der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Sie konnten sich zunächst etwas absetzen, ehe sich ein offener Schlagabtausch beider Teams entwickelte. In der entscheidenden Phase bewiesen sich die Gäste allerdings nervenstärker.

Im zweiten Satz schlug der Tabellenführer, der vor der Partie lediglich drei Durchgänge in dieser Saison abgegeben hatte, zurück. Mit einem starken 5:0-Lauf zogen sie früh auf 8:2 davon. Die Vorsprung verteidigten sie im Anschluss und glichen aus.

Diesen Schwung konnten sie diesmal mitnehmen und sich so den Sieg in einem hochklassigen Match sichern. Mit dem Erfolg liegen sie in der Tabelle nur noch drei Punkte hinter Potsdam.