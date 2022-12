Trauer um Pelé: Sepp Maier schreibt emotionalen Abschiedsbrief bei SPORT1 Maiers Abschiedsbrief an Pelé

Der König ist tot: So wurde Pelé zur Ikone

Sepp Maier

Nach dem Tod von Pelé erinnert sich Sepp Maier an seinen früheren Weggefährten. Bei SPORT1 schreibt der ehemalige Bayern-Keeper einen Abschiedsbrief.

Der Tod von Pelé hat den gesamten Fußball-Kosmos erschüttert. Mit seinen sportlichen Erfolgen, vor allem aber mit seiner einnehmenden Art, hat der Brasilianer die Herzen von Millionen Menschen im Sturm erobert.

Einer, der ihn sowohl auf als auch neben dem Platz begegnete, ist Sepp Maier.

Der legendäre Bayern-Torwart schreibt bei SPORT1 einen Abschiedsbrief über seinen verstorbenen Weggefährten. (So trauert die Welt um ‚O Rey‘)

Sepp Maier ist heute 78 Jahre alt

Ich war natürlich sehr traurig, als ich von Pelés Tod hörte.

82 ist doch noch kein Alter, um zu sterben. Ich bin 78, wenn ich mir vorstelle, in vier Jahren ist es bei mir auch so weit, da wird mir angst und bange. Ich möchte schließlich 100 werden.

Für mich war Pelé der Fußballer des Jahrtausends. So einen Spieler wird es nie mehr geben. Er war ein Weltstar, aber hat das nie rausgekehrt. Er war so ein freundlicher Mensch. Bei Pelé dachte man sofort, er sei ein Freund.

Er wollte immer ein Tor gegen mich schießen

Diese aufgeschlossene, liebenswerte Art wie bei ihm habe ich selten bei einem Fußballer erlebt. Das war schon bemerkenswert.

Er wollte immer ein Tor gegen mich schießen, das ist ihm aber nicht gelungen. Er war aber trotzdem ein Ausnahmespieler, ein Weltklasse-Stürmer.

Ich erinnere mich gerne an das Jahr 1958, als Pelé mit 17 in Schweden das erste Mal bei einer WM dabei war. Damals war ich 13 und habe ihn schon am Fernsehen verfolgt. Pelé war damals schon eine Etage höher.

Ich habe Pelé durch die Turniere mit der Nationalmannschaft gekannt. Er hat damals mit dem Franz (Beckenbauer, d. Red.) bei Cosmos New York gespielt. Ich erinnere mich noch, dass der Verein auch an mir interessiert war. Ich war 35 und wollte dorthin wechseln, aber nicht nur wegen Cosmos, sondern wegen Pelé und Franz.

Pelé

Doch die Verhandlungen sind dann irgendwie gescheitert. Und die Gespräche mit dem Verantwortlichen waren auch nicht so gut, so dass ich alles daheim aufgeben wollte. Ich bin dann lieber beim FC Bayern geblieben, was im Nachhinein ja auch richtig war.

Aber es wäre schon ein Traum gewesen, mit Pelé in einem Team zu spielen. Ich habe Pelé auch mal bei der Vorbereitung für die WM 2006 in Rio de Janeiro getroffen. Wir haben im Vorfeld des Turniers die ganzen Länder besucht. Ich war damals auch in Brasilien dabei, wo der Franz in einem großen Saal Deutschland auf einer Leinwand präsentiert hat, inklusive aller deutschen Stadien. Da war auch Pelé anwesend.

Pelé war happy und schlug mir auf die Schulter

Wir saßen rund zwei Stunden zusammen und ich habe ihn genauso erwartet, wie er sich damals gezeigt hat. Er war sehr aufgeschlossen und freundlich. Einfach ein liebenswerter Mensch.

Bei zwei Länderspielen sind wir uns auch begegnet. Leider haben wir 1970 gegen Italien verloren, sonst hätten wir auch im Endspiel gegeneinander gespielt. Ein unvergesslicher Moment war sicher Maracana 1968 vor 140.000 Zuschauern. Damals sind Pelé und Franz vorneweg gegangen, als wir auf den Rasen kamen.

"Vielleicht kennen nicht alle auf der Welt Jesus, aber von Pelé haben sie schon gehört", gab Edison Arantes do Nascimento einst wenig bescheiden von sich. Unrecht hatte er nicht. SPORT1 blickt mit Bildern auf diese einmalige Karriere zurück, in der Pelé öfters auf Schultern getragen wurde. Gleich drei Mal wurde er Weltmeister: 1958, 1962 und 1970 - und nach der aktiven Karriere zum weltweiten Sympathieträger. © Imago Der Stern von Pelé (l.) ging bei der WM 1958 auf. Mit 17 Jahren gab er sein Debüt für die Nationalelf und führte seine Mannschaft direkt zum ersten WM-Titel. Bis heute ist er der jüngste Torschütze in der Nationalmannschaft und bei einer WM-Endrunde. © Imago Die WM 1962, bei der Brasilien den WM-Titel verteidigen konnte, musste Pelé ab dem zweiten Spiel verletzungsbedingt als Zuschauer verfolgen. Auf Vereinsebene spielte Pelé seit 1956 für den FC Santos (Brasilien). © Imago Die WM 1966 in England wurde für Brasilien zum Desaster. Der große Favorit agierte überheblich und Pelé litt unter der harten Spielweise der gegnerischen Abwehrspieler. Brasilien scheiterte deshalb bereits in der Vorrunde. © Imago Anzeige Am 19. November 1969 erzielte Pelé im Maracana gegen Vasco da Gama sein 1000. Karriere-Tor. Von den anderen Menschen wurde Pele auf den Schultern getragen und gefeiert. © Imago Anfang der Siebziger Jahre erreichte die Legende sportlich langsam ihren Zenit. Am 11. Juli 1971 bestritt Pelé sein letztes Länderspiel. Gegen Österreich wurde er zur Pause ausgewechselt und euphorisch gefeiert © Imago Bis 1974 zauberte Pelé noch für den FC Santos, ehe er sich noch einmal in ein neues Abenteuer stürzte. © Imago Zum Abschluss seiner Karriere zog es Pelé in die USA. Von 1975 bis 1977 ging er für Cosmos New York auf Torejagd. In 64 Spielen erzielte er 37 Tore. Bei Cosmos spielte Pelé an der Seite von Franz Beckenbauer (l.). 1978 wurde Pelé zum Weltfußballer gewählt. © imago Anzeige Die Fans liebten ihren Superstar, ganz besonders die weiblichen. © Imago Pelé wurde nach seinem letzten Profi-Spiel auf den Schultern getragen und bejubelt. © Imago Bei seinem Abschied von der großen Fußballbühne kämpfte der Ausnahmestürmer mit den Tränen. © Imago Mit seinen Tricks verzauberte Pelé die Fans - und torgefährlich war er auch. In 1365 Spielen, wenn auch nicht alle offiziell, erzielte er 1281 Tore. Elf Mal war er der beste Torjäger einer offiziellen Meisterschaft oder eines Turniers, aber kurioserweise nie bei einer WM. © Anzeige Nach der Karriere: Ausflug nach Hollywood! 1981 spielte Pelé neben Sylvester Stallone in dem Film "Flucht oder Sieg" mit. Er mimte die Rolle eines alliierten Spielers. Die Choreographie für die Fußballszenen übernahm er gleich selbst. © Imago Der endgültige Triumph: Pelé wurde 1999 von der FIFA zum Weltfußballer des 20. Jahrhunderts und vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. © Getty Images In seinem fußballverrückten Heimatland machten ihn seine viele Tore für die Selecao bis heute zum unumstrittenen Volkshelden. Er war außerdem nicht nur eine weltweite Werbeikone, sondern auch Gründer einer Sportmarketing-Agentur. © Imago Champions unter sich: Im Jahr 2000 übergab Pelé beim Formel-1-Grand-Prix in Brasilien Sieger Michael Schumacher den Pokal. An Pelés Todestag, der 29. Dezember, jährt sich der tragische Ski-Unfall von Michael Schumacher. © Imago Anzeige Auch 2002 war Pele an vorderster Front dabei! Nach dem WM-Erfolg der Brasilianer über Deutschland feierte er mit Torschützenkönig Ronaldo den Triumph. © Imago Ausflug ins Showgeschäft: 2004 war Pelé zusammen mit Beckenbauer (l.) bei Thomas Gottschalks "Wetten, dass...???" zu Gast. © Imago Gute Laune auch bei der WM 2006: Pele, der beim Eröffnungsspiel mit dem Pokal auftrat, im Gespräch mit dem damaligen ZDF-Experten Jürgen Klopp. © Imago Im hohen Alter war Pelé noch ein sehr gefragter Mann. Das brasilianische Idol war als "Staatsmann des Fußballs" in aller Welt unterwegs und betreute in seiner Eigenschaft als UN-Sonderbotschafter weltweit zahlreiche internationale - aber auch lokale - Entwicklungsprojekte. © Imago Anzeige Bei der WM 2014 im eigenen Land ging die Selecao im Halbfinale gegen Deutschland mit 1:7 baden. Und dennoch nahm Pelé beim WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien auf der Tribüne im Maracana Platz. © Imago Im Juni 2014 eröffnete Pelé in seiner Heimatstadt Santos sein eigenes Museum mit Devotionalien seiner ebenso langen wie erfolgreichen Karriere. © Imago Auch später war Pelé noch ein gefragter Mann bei öffentlichen Auftritten. Sein Wort hatte auch über die brasilianische Landesgrenze hinaus Gewicht. © Imago Bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und auf dem roten Teppich war Pelé ebenfalls noch regelmäßig anzutreffen. Wie hier bei einem Charity Konzert in Italien mit Michelle Hunziker und Javier Zanetti. © Imago Anzeige Schöne Geste der Selecao nach dem WM-Achtelfinale in Katar: Die Mannschaft um Neymar schickte Nationalheld Pelé nach seiner Atemwegsinfektion in Form eines Banners ihre Genesungswünsche in die Heimat. © Imago Am 29. Dezember 2022 verstarb Pelé im Alter von 82 Jahren - sein Vermächtnis bleibt ewig. © Imago

Im Stadion hat es gesummt, als wenn Millionen von Wespen umherfliegen würden. Als das Spiel angepfiffen wurde, tanzten hinter den Toren Samba-Tänzer und Trommler umher und machten einen Höllen-Lärm. Aber es klang herrlich, mir wäre es fast lieber gewesen, der Schiedsrichter hätte das Spiel abgepfiffen, dann hätten wir auch Samba getanzt, so gut war die Stimmung.

Wir spielten damals 0:0 und in der 2. Halbzeit hat Pelé den Ball zuerst dem Willi Schulz und anschließend dem Franz durch die Beine gespielt. Auf einmal ist ihm der Ball zu weit weggesprungen und ich konnte ihn aufnehmen. Aber Pelé war happy und schlug mir auf die Schulter, denn für ihn war es das Größte die beiden zu tunneln. Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Ich hatte das Gefühl, das war ihm wichtiger, als ein Tor zu schießen.

2389567