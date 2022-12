Pelé für Lothar Matthäus "der Größte"

Der König ist tot: So wurde Pelé zur Ikone

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist der am Donnerstag verstorbene legendäre Brasilianer Pelé der größte Fußballer der Geschichte.

Anhand der Anteilnahme der letzten Wochen, auch während der Weltmeisterschaft in Katar, habe man gemerkt, dass Pelé „beinahe wichtiger als die aktuelle Nationalmannschaft war“, sagte Matthäus weiter.

Was Pelé geleistet habe, sei „ganz groß“, so Matthäus: „Ich denke, dass er im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen ist und man an dieser Stelle wieder den Zusammenhalt gemerkt hat, den er nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens vorgelebt hat.“