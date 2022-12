Darts-WM 2023: Thomas Müller kommentiert historischen Sieg von Gabriel Clemens

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat die historische Darts-Gala von Gabriel Clemens live vor dem Fernseher kommentiert - und die wilden Szenen in seiner Instagram-Story veröffentlicht. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„Come on! Das ist er doch!“, jubelte der Star-Spieler des FC Bayern München beim Match-Dart des „Germain Giant“ gegen den Schotten Alan Soutar live auf SPORT1 . (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Durch den 4:1-Sieg am Freitagnachmittag war Clemens als erster Deutscher in ein WM-Viertelfinale eingezogen. Dort trifft er auf den „Iceman“ Gerwyn Price, der am Donnerstag Jose Oliveira de Sousa ausgeschaltet hatte.